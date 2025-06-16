Россия требует от Украины избавиться от западного оружия и пугает последствиями

Путин отмечал, что это условие нужно для прекращения огня. / © ТСН

Реклама

Украина должна уничтожить все оружие, предоставленное западными партнерами. Это условие нужно РФ для прекращения огня.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения. — ред.) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сказал Грушко.

Реклама

Он цинично заявил, что предоставленное Украине западное оружие создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада. Грушко привел манипулятивный пример Афганистана, где переданные моджахедам зенитно-ракетные комплексы "Стингер" затем пришлось "поставить под контроль".

«Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудности тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу», — заключил Грушко

Прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в российский так называемый меморандум об урегулировании военного конфликта в Украине. Российский диктатор Владимир Путин отмечал, что это условие необходимо для прекращения огня.

Среди других требований РФ к Украине:

Реклама

установить предельную численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружений и военной техники, распустить “националистические формирования” в составе ВСУ и Нацгвардии;

признать аннексию Москвой Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и вывести с их территории войска;

отказаться от вступления «в военные союзы и коалиции, а также ввести запрет на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры;

подтвердить статус государства, не владеющего ядерным оружием, с установлением запрета на его прием, транзит и размещение;

обеспечить полноту прав, свобод и интересов русского и русскоговорящего населения, предоставить русскому статус официального языка;

снять все существующие санкции с России.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о требованиях россиян, изложенных ими в своем «меморандуме». Он назвал российский документ ультимативным и неконструктивным, отметив, что его цель – лишь имитировать переговоры для международной аудитории. Президент Украины подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на украинские предложения.

В то же время Зеленский рассказал, на какой компромисс готов пойти для достижения мирного соглашения с Россией и окончания войны. Он акцентировал, что Киев не признает оккупированные территории русскими.