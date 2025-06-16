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Россия требует от Украины избавиться от западного оружия и пугает последствиями
Это условие якобы нужно РФ для прекращения огня.
Украина должна уничтожить все оружие, предоставленное западными партнерами. Это условие нужно РФ для прекращения огня.
Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».
«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения. — ред.) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сказал Грушко.
Он цинично заявил, что предоставленное Украине западное оружие создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада. Грушко привел манипулятивный пример Афганистана, где переданные моджахедам зенитно-ракетные комплексы "Стингер" затем пришлось "поставить под контроль".
«Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудности тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу», — заключил Грушко
Прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в российский так называемый меморандум об урегулировании военного конфликта в Украине. Российский диктатор Владимир Путин отмечал, что это условие необходимо для прекращения огня.
Среди других требований РФ к Украине:
установить предельную численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружений и военной техники, распустить “националистические формирования” в составе ВСУ и Нацгвардии;
признать аннексию Москвой Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и вывести с их территории войска;
отказаться от вступления «в военные союзы и коалиции, а также ввести запрет на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры;
подтвердить статус государства, не владеющего ядерным оружием, с установлением запрета на его прием, транзит и размещение;
обеспечить полноту прав, свобод и интересов русского и русскоговорящего населения, предоставить русскому статус официального языка;
снять все существующие санкции с России.
Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о требованиях россиян, изложенных ими в своем «меморандуме». Он назвал российский документ ультимативным и неконструктивным, отметив, что его цель – лишь имитировать переговоры для международной аудитории. Президент Украины подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на украинские предложения.
В то же время Зеленский рассказал, на какой компромисс готов пойти для достижения мирного соглашения с Россией и окончания войны. Он акцентировал, что Киев не признает оккупированные территории русскими.