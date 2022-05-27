Россия тренирует до 1,5 тыс. резервистов, чтобы бросить их на войну против Украины – разведка

По данным украинской разведки, в России на полигонах готовят до 1,5 тыс. резервистов, которых могут перекинуть воевать против Украины.
Тренировки российских резервистов проходят на военных полигонах Погоново и Богучара Воронежской области.
Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.
Он уточнил, что проходит подготовка 1,5 тыс. резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
"Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", — отметил спикер оборонного ведомства.
Напомним, Мотузянык также предупредил об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси.
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