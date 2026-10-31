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«Россия убивает людей, а нам советуют быть вежливыми»: Сикорский резко ответил на предложение США
Сикорский поставил под вопрос целесообразность сдержанных высказываний в отношении России.
Глава польского МИДа Радослав Сикорский прокомментировал информацию о просьбе американской стороны смягчить публичную риторику в отношении России.
Как сообщает Polsat News, во время общения с журналистами министр обратил внимание на российские обстрелы железнодорожного вокзала в Днепре.
Сикорский поставил под вопрос целесообразность сдержанных высказываний на фоне атак, приводящих к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры.
«Я бы хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как следует реагировать на убийство более десятка пассажиров, например, сегодня утром на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций, как не протестовать против этой агрессивной войны, которая унесла более миллиона жизней?» — заявил польский министр.
Ранее сообщалось, что в последние недели в Пентагоне призвали представителей нескольких стран НАТО смягчить высказывания относительно российской угрозы.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что он и его государство не собираются смягчать свою позицию по отношению к России.