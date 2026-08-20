Россия ударила по пункту пропуска на границе с Молдовой, атака зацепила и Румынию все подробности

Истребитель F-18 / © AFP

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Ночная комбинированная атака РФ по территории Украины в очередной раз вышла за пределы украинских границ. Вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы и потерпели крушение на территории страны-члена НАТО — Румынии.

По данным Министерства обороны Молдовы, которое цитирует Newsmaker, воздушная цель была зафиксирована в районе Гагаузии, вблизи населенного пункта Этулия. Около 03:22 дрон покинул территорию Молдовы и вернулся в воздушное пространство Украины.

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Угрожающая ситуация развернулась и на границе с Румынией. Как сообщило Министерство национальной обороны страны, военная радиолокационная система обнаружила группу воздушных целей вблизи границы к северу от уезда Тулча.

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Для мониторинга ситуации и перехвата потенциальной угрозы в воздух срочно подняли два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании и вертолет IAR-330 SOCAT Воздушных сил Румынии.

Несмотря на привлечение авиации, один из российских БпЛА вошел в национальное воздушное пространство Румынии в районе города Галац. Через несколько минут дрон упал и сдетонировал на безлюдной местности в 4 километрах от села Гринду в уезде Тулча.

На место падения направлена военная поисковая группа для изучения обломков. Информация о жертвах или масштабных разрушениях пока не поступала.

Ранее мы писали о том, что Польша подняла истребители из-за массированной атаки России.

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Напомним, в ночь на 20 августа Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками баллистических ракет, ударными беспилотниками и крылатыми ракетами «Калибр». В Киеве прогремели многочисленные взрывы, погибли 12 человек, более 30 пострадавших, в столице и Киевской области вспыхнули пожары.

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