Российский дрон «Шахед» / © ТСН

Реклама

Россия нашла способ обойти санкции и наладить 3D-печать турбин, из-за чего стоимость реактивных дронов упала до 50-70 тыс. дол. за единицу. Украинская ПВО сейчас сбивает только 30% таких аппаратов, что создает серьезные вызовы перед отопительным сезоном.

Об этом сообщает The Economist.

Реклама

Производство реактивных дронов в РФ дешевеет

Россия, по всей вероятности, нашла способ сократить затраты на изготовление беспилотников с реактивными двигателями. Источник издания в сфере противовоздушной обороны заявил, что российской стороне удалось в обход санкций приобрести оборудование для 3D-печати турбин. По словам собеседника, оно является аналогом оборудования, применяемого на западных предприятиях Rolls-Royce.

Реклама

Использование такого оборудования позволило, по меньшей мере, вдвое снизить себестоимость реактивных беспилотников — ориентировочно до 50-70 тыс. дол. за один аппарат. В то же время авторы статьи предполагают, что со временем затраты на производство БпЛА могут сократиться еще больше.

Высокая скорость этих дронов создает дополнительные трудности для украинской ПВО. В настоящее время эффективно перехватывать такие цели способны дорогие истребители, переносные зенитные ракетные комплексы и зенитные пушки. Источник издания в командовании ПВО Украины рассказал, что во время недавних атак совокупное применение этих средств позволило уничтожить только 30% реактивных беспилотников.

В то же время, реактивные дроны уже представляют отдельную угрозу для важных объектов. По данным The Economist, им удалось поразить цели, которые российские баллистические ракеты не могли уничтожить четыре года.

Угроза для энергосистемы Украины — как готовится государство

В условиях появления новой угрозы Украина ускоряет подготовку энергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Масштабная программа физической защиты энергообъектов реализуется быстрее запланированных темпов: уже выполнено около половины всех предусмотренных работ.

Реклама

Ожидается, что к началу зимы у Украины будет около 14 млрд куб. м газа в запасах, дополнительные генерирующие мощности и укрепленная защита критически важных энергетических объектов. Кроме того, отдельное направление работы — развитие частной системы ПВО.

В Киеве укрепление энергетической инфраструктуры производится круглосуточно. Защиту уже установили примерно на двух десятках 110-киловольтных трансформаторов столицы. Они снижают напряжение с высоковольтных линий до уровня, необходимого для работы городских сетей. Для защиты оборудования используют металлические конструкции и бетонные укрепления.

В то же время, полностью защитить все крупные энергетические объекты Украина не может. В частности, масштабные теплоэлектроцентрали Киева остаются уязвимыми к ракетным атакам и не могут быть полностью прикрыты от ударов.

«Концентрированный баллистический удар может уничтожить любую из наших электростанций», — сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Реклама

Усиление баллистической угрозы для Украины

Отдельное внимание издание обратило на рост баллистической угрозы и недостаток средств для перехвата ракет. Россия увеличила темпы производства баллистического вооружения примерно до 100 ракет в месяц. Это происходит на фоне существенного сокращения поставок перехватчиков для Украины.

Тимченко подчеркнул, что последние четыре месяца характеризовались рекордным количеством российских ударов. Он также отметил, что из-за больших размеров киевские ТЭЦ невозможно полностью обезопасить от мощной концентрированной атаки.

Дополнительную опасность для Киева представляет отсутствие резервного электропитания на отдельных подстанциях в столичном регионе. Кроме того, авторы статьи указывают на уязвимость системы подключения города к атомным электростанциям, играющим важную роль в его электроснабжении.

Массированное повреждение энергообъектов может повлечь за собой последствия, выходящие далеко за пределы перебоев с электроэнергией. Под угрозой могут оказаться водоснабжение, канализационная система и централизованное отопление. Как отмечает издание, из 15 тыс. зданий в столице около 2500 не обеспечены резервными источниками тепла.

Последствия российских атак могут ощутить и другие крупные украинские города. Среди потенциально уязвимых называют Одессу и Кривой Рог. В случае уничтожения местных генерирующих мощностей, обеспечение этих городов электроэнергией может стать значительной проблемой.

Напомним, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, Россия изменила тактику и массированно атакует Украину реактивными БпЛА, составляющими треть от общего количества дронов. Сбивать реактивные аппараты гораздо сложнее, чем классические «Шахеды»: их процент поражения составляет около 60% против 90-95% у обычных, что требует «ювелирной» работы пилотов. В то же время оккупанты постоянно меняют маршруты и высоту полета.

Новости партнеров

Новости партнеров