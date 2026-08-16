Россия угрожает британским судам: в Лондоне заговорили о проблеме с военным флотом

Британский флот

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Военно-морские силы Великобритании оказались не готовы защитить торговые суда страны от возможного захвата Россией. Опасение о нехватке огневой мощи выразили эксперты после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении «зеркально отвечать» на задержание танкеров так называемого «теневого флота» Лондоном и его европейскими союзниками.

Об этом пишет Express.

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Великобритания пока не может защитить свои торговые суда

Во время военно-морских учений в среду командующий Тихоокеанским флотом РФ Виктор Лиина доложил Путину о готовности «осматривать и задерживать» суда из так называемых «недружественных» стран.

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По его словам, Москва располагает подробными данными относительно судов, курсировавших вблизи Курильских островов, в том числе относительно 26, связанных с Великобританией.

По информации The Telegraph, британское военное командование наиболее обеспокоено возможными перехватами в Индо-Тихоокеанском регионе, где у Королевского флота всего два патрульных корабля — HMS Spey и HMS Tamar.

Бывший глава Королевского флота лорд Вест подчеркнул, что из-за постоянного сокращения британские гражданские суда останутся беззащитными:

«Наш флот сокращается и сокращается, и у нас недостаточно кораблей, чтобы выполнять нашу роль по защите мирового судоходства. Удивительно, что последовательные правительства позволили нам сократить наш флот таким образом. Патрульные корабли там, чтобы показать свое присутствие. Но если вернуться на 30 лет назад, то здесь плавали четыре или пять кораблей, а не только два».

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Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что стране придется полагаться на поддержку союзников для патрулирования и сопровождения судов.

«Первой реакцией на комментарии Путина должно быть сотрудничество с такими союзниками, как Франция, чтобы обеспечить распределение обязанностей по сопровождению или защите по всему миру».

В британском Министерстве обороны заверили, что предоставляют гражданским перевозчикам необходимую оперативную информацию для безопасности маршрутов, а также напомнили о планируемом масштабном перевооружении.

Представитель ведомства заявил, что в отличие от РФ, британские Вооруженные силы и коммерческие суда действуют в соответствии с международным морским правом и продолжают поддерживать мировые и британские судоходные компании в формате обмена данными.

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«Это правительство реализует План инвестиций в оборону, который подкреплен инвестициями в размере 298 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, и в прошлом месяце канцлер четко дало понять, что Обзор расходов определит четкий путь к расходам 3,5% ВВП на оборону до 2035 года, и мы установим целевую дату на этом пути для 3%», — добавил спикер Минобороны Великобритании.

Также в Минобороны пообещали представить 8 самых современных в мире противолодочных кораблей и новый военный корабль, который планируют выпускать раз в девять месяцев.

Великобритания заявила об опасной активности РФ

Напомним, вторжение российских кораблей в британские воды за последние 2 года выросло почти на треть, а суда Королевского флота Великобритании сейчас в среднем дважды в неделю выходят для наблюдения за ними.

По данным британского Минобороны, за последние 12 месяцев было проведено 116 операций по сопровождению почти 90 российских судов в исключительной экономической зоне страны. Первый морской лорд-адмирал сэр Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания имеет «открытую морскую границу» с Россией в Северной Атлантике, а источники в оборонных кругах называют такое постоянное давление серьезным вызовом.

В министерстве обороны Великобритании добавили, что Королевский флот круглосуточно контролирует морскую обстановку для защиты национальных вод и критической инфраструктуры.

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