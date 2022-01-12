Россия угрожает Европе военным ответом, если Альянс продолжит расширение на восток

Кремль в очередной раз говорит, что расширение Альянса – это "угроза" для РФ.

Если НАТО продолжит расширение на восток путем вступления в свой состав других стран, Россия будет вынуждена дать военный ответ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушка во время брифинга.

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Он в очередной раз отметил, что расширение Альянса на восток – это "угроза" Российской Федерации. Поэтому он заявил, что Россия примет все меры, если НАТО будет угрожать ее безопасности расширением состава на восток.

"Будем принимать все меры — политические и военно-технические — для того, чтобы не допустить какого-либо ограничения законных интересов оборонной безопасности России", — заявил Грушко.

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины. Заседание длилось четыре часа за закрытой дверью. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум России об украинских перспективах в Альянсе – компромиссов не будет.

Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

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