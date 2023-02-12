Россия угрожает Польше нападением: Дуда предупредил о решительном ответе в случае агрессии

По словам Дуды, если бы произошло нападение на страну НАТО, ответ был бы быстрым и решительным.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение России на Польшу означало бы нападение РФ на НАТО.

Об этом польский лидер сказал в интервью газете Le Figaro.

"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу будет нападением России на НАТО. Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники стали на сторону американцев и боролись с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, хотя бы каким он был, ответ был бы сама собой: быстрым и решительным", — ответил Дуда на вопрос, представляет ли он возможную атаку России на Польшу.

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Президент Польши отметил, что его страна сделала все, чтобы вступить в НАТО, "именно для того чтобы получить гарантию из статьи 5 Договора".

"Дело не только в словах. Сегодня с усиленным присутствием НАТО на восточном фланге на нашей земле находится около 10 тысяч американских солдат. Польша расширяет оборонные возможности. Мы покупаем вооружение... Сегодня мы строим общую безопасность, один за всех, все за одного", – сказал Дуда и добавил, что приход военных РФ означает смерть, жестокость, беспощадную борьбу.

Напомним, что в России путинские пропагандисты неоднократно в истерике угрожали Польше за ее активную помощь Украине в войне против российских оккупантов. Так, недавно путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова угрожал Польше якобы "взятием Варшавы".

А глава Чечни Рамзан Кадыров предложил после Украины "денацифицировать и десатанизировать" Польшу.

Кроме того, руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев предупредил, что Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерного удара по Польше.

До этого "военный эксперт" Константин Сивков заявил, что мол, российские военные "имеют право" наносить ядерные удары по территории Польши, "если польские власти будут проводить "агрессивную политику" в отношении Москвы и Беларуси, угрожать их безопасности и суверенитету". В Варшаве говорят, что таким шантажом Кремль пытается добиться мягкой реакции на действия против Украины.

Между тем в самом Минобороны Польши считают крайне высокой вероятность войны с участием Варшавы. Там говорят, что внешняя и оборонная политика страны должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками по всему миру.

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