Россия угрожает последствиями странам за участие в "Крымской платформе"

Россия угрожает последствиями странам за участие в "Крымской платформе"

В России все никак не могут успокоиться из-за первого саммита Крымской платформы.

Россия рассматривает участие стран и международных организаций в Крымской платформе как "посягательство на свою территориальную целостность".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — говорится в заявлении Захаровой.

Она назвала идею проведения саммита Крымской платформы "чистой воды популизмом", и "оторванным от реальности политическим спектаклем".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию принять участие в Крымской платформе, чтобы совместно выработать пути деоккупации незаконно аннексированного полуострова. В свою очередь Захарова отвергла приглашение.

Ранее сообщалось, что Россию признали оккупантом страны, которые подписали декларацию первой Крымской платформы. Историческое событие произошло 23 августа в Киеве.

Новости Украины: страны, которые подписали декларацию "Крымской платформы", признали Россию оккупантом

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