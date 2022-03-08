Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу по "Северному потоку-1"

В РФ заговорили про эмбарго на прокачку газа.

Власти России рассматривают возможность прекращения поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает российский Интерфакс.

По его словам, "Газпром" увеличил транзит газа через украинскую газотранспортную систему до предусмотренных контрактом 109 млн. кубометров в сутки.

"При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", — сказал Новак.

Но, по его словам, пока Россия не принимает это решение.

Напомним, министерство финансов США официально ввело сакции против компании-оператора "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG.

Читайте также: