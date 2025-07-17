Россия угрожает ударами по объектам стран НАТО и западным миротворцам в Украине

Россия угрожает ударами по миротворцам в Украине / © ТСН.ua

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В Москве прозвучали угрозы в адрес тех стран НАТО, которые будут помогать Украине защищаться от российской агрессии и намерены обеспечить мир.

Об этом заявила официальный спикер российского МИД Мария Захарова, которую цитируют пропагандистские СМИ государства-агрессора.

По ее словам, Москва считает, что имеет право применять оружие против военных объектов стран, которые «позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь России».

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Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ также угрозой отреагировала на идею «коалиции желающих» разместить в Украине многонациональные силы для обеспечения длительного мира.

Захарова назвала это «подготовкой интервенции» и заявила, что такие силы в Украине станут «законной целью» для армии государства-агрессора.

Кроме того, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил странам НАТО ядерной доктриной РФ.

Так он отреагировал на слова командующего сухопутных войск Альянса генерала Кристофера Донахью, который заявил, что НАТО имеет возможность «стереть Калининградскую область с земли за неслыханно короткие сроки».

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Напомним, Украина будет иметь новый путь для получения американского оружия. Европейские союзники по НАТО будут покупать его у США, а затем передавать Киеву.