Россия угрожает ухудшением двусторонних отношений с участниками саммита "Крымской платформы"

В мероприятии приняли участие представители 46 стран и международных организаций.

Россия угрожает участникам саммита "Крымской платформы".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 25 августа.

Так, в министерстве иностранных дел государства-агрессора заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.

"Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействие деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.

Новости мира: Россия угрожает участникам саммита "Крымской Платформы"

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