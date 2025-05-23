Россия угрожает Украине "адекватным ответом": подробности заявления

Кремль / © Associated Press

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Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по поводу последних событий на фронте, обвинив Украину в якобы «террористических атаках» против гражданской инфраструктуры в разных регионах РФ, включая Москву.

Об этом сообщают российские СМИ.

В МИД РФ заявили, что «киевский режим не прекращает террор против мирного населения», и отметили якобы целенаправленные удары по гражданским объектам.

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Также в Москве считают, что эти действия преследуют цель сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной, которые, как утверждается, могли бы состояться в ближайшее время.

«Россия оставляет за собой право на адекватный ответ», — отметили в ведомстве, в то же время подчеркнув, что, несмотря на ситуацию, Россия вроде бы «остается благосклонной к поиску путей мирного урегулирования».

Напомним, Россия готова передать Украине проект документа о мирном урегулировании, как только завершится обмен пленными.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ «активно работает» над проектом документа, в котором будет содержаться изложение условий для достижения устойчивой договоренности по мирному урегулированию войны в Украине.

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