Россия угрожает ядерным оружием из-за возможного расширения НАТО

Соратник Путина отреагировал на возможное вступление в Североатлантический союз Швеции и Финляндии.

В четверг, 14 апреля, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Реагируя на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, которое может стать одним из самых больших стратегических последствий войны в Украине, Медведев подчеркнул, что "это означает, что в России станет больше официально зарегистрированных противников".

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ Альянса с РФ растет больше, чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не может быть речи – баланс должен быть восстановлен”, — заявил чиновник, бывший президентом России с 2008 по 2012 год.

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Из угроз Медведева известно, что РФ рассматривает возможность разместить стратегическое оружие в Калининградской области — российском анклаве на границе с Польшей и Литвой.

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки восторжествует. Но если нет — то, как говорится, "он сам пришел", — пригрозил Медведев.

Как сообщает Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на брифинге на вопрос, как Вашингтон рассматривает потенциальное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО в свете предупреждения России, ответил, что позиция Вашингтона не изменилась и подтвердил политику "открытых дверей НАТО".

"Расширение оборонного альянса не будет создавать ничего другого, кроме содействия стабильности на европейском континенте", — отметил он.

Агентство напоминает, что Россия владеет крупнейшим в мире арсеналом ядерных боеголовок и наряду с Китаем и Соединенными Штатами является одним из мировых лидеров в области технологий гиперзвуковых ракет.

Напомним, на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Это произошло уже через несколько часов после того, как Кремль пригрозил Хельсинки "последствиями", если они вступят в НАТО.

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