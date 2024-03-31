Россия украла у Украины тактику по отражению атак БПЛА — ISW

Россия формирует мобильные огневые группы для отражения атак украинских беспилотников, но, по предположениям американских аналитиков, в ближайшее время им будет сложно разместить эти группы в необходимом масштабе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские военные источники заявили, что они формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий и армий ВВС и противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками и вооружат эти группы тепловизорами, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметы, установленные на пикапах", — цитирует ISW российское СМИ "Известия".

Российское издание пишет, что РФ сталкивается с угрозами украинских беспилотников как в Украине, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и другой критически важной инфраструктуре.

"Непонятно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, на которую нацелены украинские беспилотники", — считают в ISW.

Отмечается, что описание российских мобильных огневых групп похоже на украинские тактические мобильные огневые группы, которые Украина начала массово разворачивать весной 2023 для защиты от обычных ударов российских БПЛА "Шахед-136/131".

"Формирование мобильных огневых групп свидетельствует о том, что Россия может быть не в состоянии развернуть обычные системы противовоздушной обороны, такие как "Панцирь-С1" или системы С-300/400, на всех критических объектах на западе России. Похоже, российским войскам сложно правильно развернуть системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых векторов полета украинских беспилотников, а российские военные, вероятно, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в РФ", — подчеркнули аналитики Института изучения войны.

Напомним, по данным СБУ, по состоянию на 30 марта повреждены и частично выведены из строя уже 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ после атак БПЛА.

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