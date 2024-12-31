Документ указывает, что российские власти настаивают на использовании эвфемизмов вместо прямых формулировок, а также будут пытаться избегать терминов "сбитие" или "удар ПВО".

Центр национального сопротивления опубликовал документ, проливающий свет на то, как в России пытаются скрыть правду об сбитии азербайджанского самолета на российском ПВО 25 декабря.

Подробности рассказали специалисты ЦНС.

Документ разработан представителем председателя Чеченской Республики в Уральском федеральном округе Турпалом Ильясовым и содержит инструкции по поводу того, как комментировать (или избегать комментариев) это событие.

Представитель председателя Чеченской Республики в Уральском федеральном округе Турпал Ильясов. / Фото: Центр национального сопротивления

Инструкции по коммуникации: "не комментировать и не признавать"

Документ, полученный Центром, указывает, что российские власти настаивают на использовании эвфемизмов вместо прямых формулировок. В частности, в документе рекомендуется называть сбитие самолета "трагическим инцидентом", "досадной ошибкой" или "воздушным событием", избегая терминов "сбитие" или "удар ПВО".

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Также в документе отмечается, что работа чеченской ПВО, которая, вероятно, ответственна за сбитие самолета, комментировать запрещено.

Инструкция, что нужно или не нужно комментировать в контексте сбивания азербайджанского самолета.

Документ отражает позицию Кремля: Путин не будет признавать вину России, называя произошедшее "случайностью". В тексте говорится, что Путин поддержал действия чеченской администрации, заверив Кадырова, что трагедия была вызвана "некомпетентностью диспетчеров", а не действиями чеченской власти или военных.

Извинения Путина и реакция Азербайджана

Несмотря на публичные извинения Путина перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, официальная Москва избегает признания вины.

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Азербайджан, в свою очередь, настаивает на привлечении к ответственности лиц, причастных к трагедии, требуя прозрачного расследования.

Политическая зависимость Путина от Кадырова

Документ также показывает зависимость Путина от лояльности Кадырова. Кремль избегает обвинения чеченской администрации, поскольку опасается дестабилизации отношений с влиятельным чеченским лидером.

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Выводы

Россия демонстрирует слабость во внешней политике В отличие от предыдущих случаев, когда Кремль мог годами игнорировать международные претензии, в ситуации с Азербайджаном Путин вынужден реагировать. Чеченская элита усиливает свое влияние. Поддержка Кадырова Кремлем свидетельствует о его важной роли в стабильности путинского режима. Азербайджанская сторона осталась недовольна. Баку требует конкретных действий, а не символических извинений.

"Отправленный Турпаловым темник наглядно показывает стремительную деградацию РФ. Ведь режим, построенный на лжи и преступлениях, не может дать миру ничего, кроме страданий невинных людей", — отмечают аналитики.

На следующий день после сбития азербайджанского самолета на российском ПВО, глава Чечни Рамзан Кадыров наградил своего племянника медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Это решение вызвало подозрения в причастности родственников Кадырова к указаниям диспетчерам, которые могли перенаправить самолет в опасный район с целью скрыть следы преступления.

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Чечня занимает особое место в системе российского режима, выступая своеобразной "опричниной" Путина. Республика демонстрирует один из самых низких уровней вовлечения в войну против Украины и имеет минимальные потери среди военных. Между тем, отдаленные регионы, такие как Башкирия или Татарстан, несут непропорционально большие человеческие потери.

В ситуации, где Путин зависим от лояльности Чечни, наказание чеченской администрации выглядит маловероятным. Как следует из темника, посланного Турпаловым, Кремль планирует сделать виновными диспетчеров, избежав каких-либо обвинений в адрес руководства Чечни или непосредственных исполнителей приказов.

Напомним, пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший в столицу Чечни и упавший в Казахстане в среду, 25 декабря, имел повреждения на крыле. Кроме того, в Сети появились кадры с хвостовой частью самолета, на которой видны отверстия, характерные для поражение средствами ПВО.