Россия умножает конфликты: Портников о том, почему война в Украине является лишь фрагментом крупного плана Путина

Россия не ограничивается военным конфликтом в Украине, а имеет амбициозные планы по восстановлению бывших советских границ. Украина — лишь фрагмент этого плана, и РФ намерена стать мировым потугой, влияющим на глобальную политику, а также получать уважение, как Соединенные Штаты или Китай.

Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Портников в эфире программы "Говорит великий Львов".

"Россия умножает конфликты"

“Я не думаю, что речь идет исключительно о том, что Россия отвлекает внимание от своей войны против Украины. Россия умножает конфликт. Война в Украине – это небольшой эпизод российского плана по восстановлению границ Советского Союза”, – сказал Портников.

Да, для России Украина важна, но это лишь вторая бывшая советская республика. Всего их было пятнадцать, минус страны Балтии, являющиеся членами НАТО, выходит 12. Поэтому Украина — это фрагмент этого политического плана. Важен фрагмен, но не необходим, потому что России нужны позиции в Центральной Европе, но это неисчерпаемая история”, — отметил журналист.

"Борьба за возможность влияния на мировую политику"

По его словам, это нужно не просто для того, чтобы завоевать Украину как таковую и восстановить территориальную целостность Российской Федерации, так сказать, в границах Советского Союза, как говорят российские шовинисты.

«Это нужно для того, чтобы стать мощью, равной Западу — не только по количеству ядерного оружия, но и по возможности влиять на мировую политику, чтобы никто больше не мог, как сенатор Маккейн, назвать Россию какой-то дикой бензоколонкой, чтобы из РФ считались как с Соединенными Штатами и Китаем», — подчеркнул Портников.

"Геополитическая матрешка"

Вот к чему должны привести усилия Владимира Путина. Плюс не будем забывать об интересах Китая. По большому счету, это такой тип матрешки. Есть Китайская Народная Республика, которая хочет быть альтернативой Соединенным Штатам, у нее есть прокси-армии, условно говоря, агенты, которые могут действовать свободно», – рассказал Портников.

“У России и Ирана есть свои прокси-армии. Скажем, Хезболла была в Ливане, которая сейчас обстреляла позиции Израиля с севера и ХАМАС ”, — добавил он.

Влияние России на постсоветское пространство

Журналист отметил, что у России есть возможность влияния на постсоветское пространство.

"Это проявляется в способности провоцировать такие конфликты, как конфликт между Азербайджаном и Арменией, что в результате привело к трагедии десятков тысяч людей, которые вынуждены были покинуть места своего изначального проживания в Нагорном Карабахе ", — говорит Портников.

“Понимаете, что люди, которые ушли с этих территорий, чтобы там не рассказывали о вопросах территориальной целостности Азербайджана, жили в своих домах сотни лет. И тут простое дело — да, это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами», — рассуждает журналист.

"Остаться на стороне демократического мира"

"Мы очень часто в Украине привязываемся к вопросу международного права, однако сейчас по международному праву идет линия разлома, потому что конфликт между Азербайджаном и Арменией, когда международное право на стороне Азербайджана, а десятки тысяч людей покидают свои дома", — отметил Портников .

“Конфликт между Израилем и Газой… Сектор Газа – не часть Израиля. Это территория будущего палестинского государства, если такое должно быть когда-то создано. Это не вопрос границ и восстановления международного права. Но это конфликт между теми, кто способствует превращению мира в диктаторский и тем, кто хочет, чтобы мир оставался демократическим», — прокомментировал журналист.

По его мнению, Украина в этой ситуации несомненно должна либо попытаться остаться на стороне демократического мира, либо готовиться к исчезновению с политической карты мира как такового.

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