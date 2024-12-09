Россия умоляет Турцию помочь вывести войска из Сирии — CNN

Россияне ищут поддержку.
Россия обратилась в Турцию с запросом о помощи в выводе своего военного контингента из Сирии.
Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники.
Россия планирует оставить силы только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмейми. Впрочем, для всех остальных войск Москва ищет поддержки Анкары в организации безопасного процесса.
"Очевидно, эти войска будут сначала перемещены на территории, которые находятся под контролем турецких военных, а затем транспортированы в Россию авиационным путем. Москва обратилась в Турцию для обеспечения безопасного отвода своих подразделений. Иранские подконтрольные формирования в Сирии уже длительное время не демонстрируют значительной эффективности", – отмечает издание.
Напомним:
Активные столкновения между мятежниками и сирийскими войсками начались 27 ноября. Наступление начали революционные силы Сирии в ответ на месяцы непрерывных атак на гражданских со стороны режима Асада в провинции Алеппо.
Войска Асада потеряли контроль над Алеппо. Впоследствии стало известно о потере режимом Асада города Хама – пятого по площади в стране. А уже 8 декабря режим Асада пал после наступления оппозиции на столицу Дамаск.
Семья Асада покинула страну 7 декабря. Российским спецслужбам пришлось скрывать операцию по вывозу сирийского лидера. Его бегство из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т. Потеря сигнала самолета, по сведениям украинских разведчиков, была спланированным шагом.
Известно, что Асад и его родные находятся в Москве.
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