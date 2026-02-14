- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия умышленно атакует представительства Азербайджана в Киеве — Алиев
Во время полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, посольство Азербайджана в Киеве подверглось трем ударам.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных атаках на дипломатические представительства его страны в Киеве.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, передает Azerbaijan Armed Forces.
Азербайджанский лидер напомнил, что во время полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, посольство Азербайджана в Киеве подверглось трем ударам.
По словам Алиева, первую атаку в Баку расценили как случайность.
«Позже мы предоставили российской стороне координаты дипломатических представительств Азербайджана, консульского отдела, культурного центра и посольства. После этого произошли еще две атаки. Это умышленные атаки на дипломатические представительства Азербайджана», — заявил он.
В ноябре прошлого года послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову выразили протест из-за российского обстрела, который повредил азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет «Искандер» тогда упала возле этого дипломатического представительства.
Российскому послу напомнили, что такие ракетные обстрелы, которые противоречат нормам и принципам международного права, случались и раньше. Тогда же было высказано предположение о преднамеренности таких действий.
Напомним, в конце 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил недоумение по поводу ответа Следственного комитета РФ по результатам расследования авиакатастрофы пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», сбитого российской ПВО в небе над Грозным.