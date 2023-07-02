Россия отменила главное международное авиашоу: в британской разведке назвали причину

Именно на этом ежегодном шоу РФ демонстрировала весь сектор авиации.

На фоне опасений по поводу возможной атаки беспилотниками в России впервые за 30 лет отменили международное авиашоу MAKS.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что во время этого ежегодного шоу РФ демонстрировала весь сектор авиации: как гражданские, так и военные самолеты. В частности, это помогало стране-агрессорке привлекать новых клиентов.

"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасностью после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", — отмечает разведка.

По данным разведки, аэрокосмический сектор России страдает из-за международных санкций, а высококвалифицированных специалистов мобилизуют на войну.

Добавим, что шоу перенесли на следующий год.

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