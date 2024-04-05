Россия усилит контроль над компаниями в стратегических отраслях – британская разведка

С начала вторжения в Украину в феврале 2022 г. Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний на общую сумму около 11,5 миллиарда долларов США. В основном в приоритете компании, принадлежащие иностранцам, в частности, россиянам, живущим за границей.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

"Вполне возможно, что это связано со стремлением государства сократить внешние (особенно западные) связи в российской экономике", — считают аналитики.

Российское государство перераспределяет активы прокремлевским бизнесменам, поддерживающим войну в Украине. Эта деприватизация наверняка связана с призывом президента России Владимира Путина в своем обращении к нации в феврале 2024 года создать новую националистическую элиту.

"Увеличение расходов на оборону усилило финансовое давление на российское государство наряду с экономическими санкциями и оттоком капитала из России с начала вторжения", – добавляют в британской разведке.

Российское государство, вероятнее всего, усилит контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборона.

Также мы писали о том, что Россия переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности.

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