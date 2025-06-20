- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия усилит сотрудничество с "дружественными странами" в военной сфере — Путин
Хозяин Кремля описал будущее сотрудничество со странами, которые поддерживают РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с «дружественными странами», в частности в сфере совместных разработок оружия.
Об этом он говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проигнорировали западные компании из-за войны РФ в Украине, передает Reuters.
«Речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ», — описал Путин будущее сотрудничество со странами, которые поддерживают РФ, в частности, вероятно, с Северной Кореей.
Президент государства-агрессора добавил, что Россия будет повышать боевые возможности вооруженных сил и модернизировать объекты военной инфраструктуры.
«Будем оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которые на практике, в боевых условиях, доказывают свою эффективность», — заявил хозяин Кремля, не уточнив, что под «боевыми условиями» он имеет в виду захватническую войну в Украине.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск в армии РФ.