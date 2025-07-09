Россия усиливает базу в Армении: кого может задеть этот шаг

Армия России. / © Associated Press

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Россия усилила свое военное присутствие на базе в Гюмре, расположенной недалеко от границы с Азербайджаном — ключевым поставщиком газа в Европу.

Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на данные украинской военной разведки.

Речь идет о опрокидывании подразделений из Южного военного округа РФ в воинскую часть в Гюмре, которая является одной из крупнейших российских баз в регионе. По информации ГУР, ранее российские и армянские официальные лица отрицали перемещение войск, однако украинская сторона получила документы, подтверждающие наращивание контингента.

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На базе, по оценкам, размещено до 5000 военнослужащих, а также современные системы противовоздушной обороны и истребители. Украинская разведка считает, что эти действия являются частью стратегии России по усилению влияния на Южном Кавказе и могут представлять угрозу стабильности в регионе.

Контекст: конфликт с Азербайджаном

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после инцидента в Екатеринбурге, где несколько граждан Азербайджана были задержаны, а двое из них скончались под стражей. В ответ Баку ограничил культурные связи с РФ, заблокировал некоторые российские медиа и ужесточил контроль за гражданами России.

Азербайджан остается важным игроком для ЕС, поскольку является одним из ключевых поставщиков энергоресурсов, в том числе природного газа, на фоне сокращения зависимости от российского импорта.

Предупреждение от НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times выразил обеспокоенность возможным согласованным сценарием между Китаем и Россией. По его словам, в случае нападения Китая на Тайвань Пекин может призвать Москву к активизации на европейском направлении, чтобы отвлечь внимание Запада. Рютте призвал союзников увеличить расходы на оборону, подчеркнув: "Только сильное НАТО может сдержать эту угрозу".

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Ранее МИД Армении опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном использовании территории республики для осуществления военных действий против соседних стран.