Россия усиливает границу в Брянской и Курской областях – Генштаб

Россия усиливает границу в Брянской и Курской областях – Генштаб

В Брянской и Курской областях страны-агрессора России продолжены действие повышенного уровня террористической угрозы.

Предварительно, она продлится 8 июня во всех российских районах на границе с Украиной.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 26 мая.

"В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Брянской и Курской областях враг также принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления.

Как сообщалось ранее, в государстве-террористке Российской Федерации заявляют о необходимости усилить безопасность в граничащих с Украиной районах. В Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область.

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