Солдаты России / © Associated Press

Реклама

Кремль пока не намерен проводить новую волну мобилизации, несмотря на рост потерь на фронте и дефицит людей в армии. Однако желающих идти умирать ради амбиций Путина становится все меньше.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в России.

Реклама

«В Кремле, вероятно, делают ставку на привлечение добровольцев из-за подписания контрактов с Министерством обороны РФ во избежание политических рисков от нового принудительного призыва», — отмечает источник издания.

Реклама

«Проблема для Кремля состоит в том, что найти людей, готовых воевать, становится все сложнее, даже за сумасшедшие деньги», — сказал правозащитник Алексей Табалов.

По информации собеседников издания, нет признаков того, что российский диктатор принял решение о новом масштабном призыве. Отсутствие сигналов по подготовке мобилизации также подтвердило неназванное высокопоставленное западное чиновник.

Юристы и активисты летом задокументировали все более агрессивные методы набора в нескольких регионах — мужчин задерживают прямо на улице, забирают с рабочих мест или вызывают в отделения, а оттуда отвозят в военкоматы и давят, чтобы подписали контракт.

Значительную часть ответственности за поиск солдат Кремль перебросил на регионы — губернаторам и местным властям устанавливают планы по набору, держа центральную власть подальше от прямой ответственности.

Реклама

Мобилизация в России — последние новости

Кремль создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам, которые она может повлечь за собой. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 22 июля.

Госдума РФ приняла закон, разрешающий гражданам с судимостями, в том числе за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, подписывать контракты с министерством обороны России во время официальной мобилизации.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил 22 июля, что закон расширит количество россиян, имеющих право на военную службу, и будет «способствовать усилиям России» по набору военнослужащих для войны в Украине.

Со своей стороны, Росгвардия 21 июля опубликовала предложенные поправки по расширению своих правил гражданской обороны для защиты российского общества от неопределенных опасностей во время мобилизации, военного положения и в военное время.

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года закон, разрешающий ему развертывать резервистов в районах боевых действий без объявления мобилизации.

По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует этот закон для проведения постепенных частичных призывов резервистов.

Как отмечают эксперты, российские власти создают условия для того, чтобы объявить официальную мобилизацию и, вероятно, ввести военное положение в России, готовясь к возможным общественным беспорядкам, ведь мобилизация остается крайне непопулярной среди российского общества.

В то же время, решение о мобилизации остается личным решением Путина и в конечном итоге зависит от его собственной оценки ситуации на поле боя и внутренней стабильности Кремля. Пока неясно, примет ли Путин такое решение в ближайшее время и в каком формате может быть объявлена мобилизация.

Украинский президент Владимир Зеленский предположил, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации, во время которой он стремится привлечь около 500 тысяч человек. Объявление мобилизации может произойти в течение нескольких недель. Главная цель Кремля — не только усилить войска в войне против Украины, но и запугать европейские страны-члены НАТО риском масштабирования конфликта.

Новости партнеров