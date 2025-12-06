Россия усиливает военную активность на Балтике: Швеция сообщила об усилении угрозы

ВМС Швеции еженедельно сталкиваются в Балтике с русскими субмаринами / © Associated Press

Балтийское море становится ареной все более напряженного противостояния. Шведские военные моряки констатируют, что присутствие российского флота в регионе перестало быть эпизодическим и превратилось в системную угрозу. Москва не только постоянно держит свои корабли у скандинавских берегов, но и активно модернизирует свои подводные силы .

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на начальника оперативного штаба ВМС Швеции капитана Марко Петковича.

«Почти еженедельные» гости

По словам капитана Петковича, шведский флот сталкивается с российскими подлодками в Балтийском море «почти еженедельно».

"Это очень распространенное явление", - отметил военный, добавив, что количество таких встреч в последние годы значительно возросло.

Россия целенаправленно усиливает свои способности. Она производит по одной подлодке класса Kilo (по классификации НАТО) в год на верфях в Санкт-Петербурге. Сложность ситуации придает рельеф дна Балтийского моря — холмистый ландшафт позволяет субмаринам эффективно укрываться от радаров.

Кроме того, Петкович предупредил о рисках, связанных с теневым флотом России — старыми нефтяными танкерами, перевозящими подсанкционную нефть. Военные не исключают, что эти гражданские суда могут быть использованы для гибридных атак, например для запуска дронов.

Фактор войны в Украине

Шведское командование прогнозирует, что ситуация может ухудшиться при замораживании конфликта в Украине.

«Как только в Украине, в конце концов, будет установлен режим прекращения огня или перемирия… мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе», — подчеркнул Петкович.

То есть освободившиеся ресурсы Кремль, вероятно, направится на северо-запад, создавая новые вызовы для стран Балтии и Скандинавии.

Реакция НАТО

Альянс не сидит сложа руки. Недавно Швеция приняла большие учения по противолодочной обороне Playbook Merlin 25, в которых приняли участие девять стран. Сотни военных отрабатывали навыки охоты на субмарины в уникальных условиях Балтики.

Также, по словам Петковича, усиленная бдительность НАТО дает результаты. С момента начала операции Baltic Sentry в январе в регионе не было зафиксировано ни одного инцидента с повреждением подводных кабелей, что свидетельствует об эффективности сдерживания.

Напомним, в октябре российское судно 20 минут дрейфовало у польского газопровода на Балтике. Вблизи Щецина российский катер остановился в непосредственной близости от газопровода, что заставило польских пограничников немедленно вмешаться в ситуацию.