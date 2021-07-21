Россия усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане

Ситуация в Афганистане резко ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.
Россия усиливает свою военную базу в Таджикистане новой бронетехникой на фоне резкого обострения обстановки в Афганистане.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", — сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
Новые боевые машины заменят устаревшие образцы техники мотострелковых подразделений. Технику доставят в Таджикистан авиатранспортом воздушно-космических сил РФ.
Также с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана пройдут совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана.
Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну к 11 сентября этого года.
Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.