Россия усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане

Россия усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане

Ситуация в Афганистане резко ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.

Россия усиливает свою военную базу в Таджикистане новой бронетехникой на фоне резкого обострения обстановки в Афганистане.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", — сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Новые боевые машины заменят устаревшие образцы техники мотострелковых подразделений. Технику доставят в Таджикистан авиатранспортом воздушно-космических сил РФ.

Также с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана пройдут совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну к 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

США выводят свои войска, а талибы захватывают Афганистан – "Секретные материалы"

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