Россия установила дипломатические отношения с так называемыми "независимыми" "ЛНР" и "ДНР"

Дипломатические отношения Россия установила с псевдореспубликами 22 февраля.
Российская Федереция установила дипломатические контакты с так называемыми "независимыми" псевдореспубликами "ЛДНР".
Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 22 февраля. Отмечается, в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 21 февраля, 22 февраля 2022 путем обмена нотами между МИД России и так называемыми "МИД" "ДНР и "ЛРН" была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между РФ и ОРДЛО на уровне псевдопосольств.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.
На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.
Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".
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