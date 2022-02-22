Россия установила дипломатические отношения с так называемыми "независимыми" "ЛНР" и "ДНР"

Россия установила дипломатические отношения с так называемыми "независимыми" "ЛНР" и "ДНР"

Дипломатические отношения Россия установила с псевдореспубликами 22 февраля.

Российская Федереция установила дипломатические контакты с так называемыми "независимыми" псевдореспубликами "ЛДНР".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Также читайте Ответ на признание "ЛДНР": что в Раде говорят о военном положении и разрыве отношений с Россией

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 22 февраля. Отмечается, в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 21 февраля, 22 февраля 2022 путем обмена нотами между МИД России и так называемыми "МИД" "ДНР и "ЛРН" была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между РФ и ОРДЛО на уровне псевдопосольств.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.

Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.