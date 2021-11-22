Россия установит на украинской границе и в оккупированном Крыму мощные огнеметы

Россия установит на украинской границе и в оккупированном Крыму мощные огнеметы

В Южном военном округе РФ сформируют три батальона с системами "Солнцепек" и "Тосочка".

Министерство обороны России планирует до 2027 года укомплектовать свои военные подразделения на Кавказе, в оккупированном Крыму и на границе с Украиной тяжелыми огнеметными системами - колесными машинами ТОС-2 "Тосочка" и системами ТОС-1А "Солнцепек" на гусеничном шасси.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на оборонное ведомство РФ.

Планируется, что к 2027 году будут созданы три новых батальона тяжелых огнеметных систем, которые увеличат огневые возможности подразделений Южного военного округа России в шесть раз.

Также читайте Россия провела в оккупированном Крыму боевые учения по уничтожению крылатых ракет

Собеседники издания подчеркнули, что в случае необходимости тяжелые огнеметные системы смогут перебросить на западное стратегическое направление, поскольку колесное шасси "Тосочки" позволяет совершать марши по дорогам общего пользования.

Напомним, сотрудники американской разведки предупреждают европейских союзников об усилении из-за агрозы военного вторжения России в Украину с наступлением холодов.

Читайте также: