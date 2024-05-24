Россия устроила провокацию на границе с НАТО: в ISW назвали намерения Москвы

Российские пограничники сняли буи в эстонских водах реки Нарва, демаркирующей эстонско-российскую международную границу. Вероятно, россияне создали условия для дальнейшего сомнения по поводу морских границ и для проверки решимости НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эстонское управление полиции и пограничной охраны 23 мая сообщило, что ночью российские пограничники сняли 24 буи, которые использовались для обозначения судоходных путей в водах Эстонии в реке Нарва. Эта река демаркирует международную границу между двумя государствами.

Руководитель пограничной службы восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель заявил, что его страна разместила первые 50 из запланированных 250 буев 13 мая. Это было сделано в соответствии с соглашением с Россией 2022 года, заключенным перед ее полномасштабным вторжением в Украину.

Как сообщил Пургель, Россия объявила о несогласии с расположением примерно половины запланированных размещений буев в начале 2024 года.

МИД Эстонии заявил, что удаление Россией буев "хорошо вписывается в более широкую схему провокационного поведения России". В ведомстве также отметили, что Эстония расценит это событие как "провокационный пограничный инцидент". Эстонское МИД требовало объяснений от чиновников пограничной службы РФ и дипломатов, а также – немедленного возвращения буев.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "Россия использует пограничные вопросы как средство для создания страха и тревоги".

В ISW напомнили, что 21 мая Минобороны России предложило правительству пересмотреть морские границы страны в Балтийском море. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал это предложение "ответными шагами" для "обеспечения безопасности" в ответ на эскалацию напряженности и рост уровня конфронтации в Балтийском регионе.

"Российские пограничники, вероятно, пытаются создать конфликт вдоль международной границы между Россией и страной-членом НАТО, чтобы оценить реакцию НАТО на предстоящие попытки России оспорить установленные делимитации", – оценили аналитики.

Напомним, после резкой реакции стран НАТО предложение Минобороны РФ сменить границу Балтийского моря и территориальные воды удалили с правительственного сайта без объяснения причин.

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