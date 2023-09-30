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Россия утверждает, что Украина якобы обстреляла Белгородщину из "Ураганов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1747
Время на прочтение
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Россия утверждает, что Украина якобы обстреляла Белгородщину из "Ураганов"

Россияне продолжают придумывать выдумки об обстрелах / Фото: Википедия

Якобы ракеты удалось сбить.

Россиянам снова что-то "создается": российская система "ПВО" якобы в 3:45 30 сентября "прекратила теракт киевского режима".

Об этом заявили в министерстве обороны России.

Мол, "система ПВО" сбила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"».

"Ураган" – советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Ранее сообщалось, что на Белгородщине якобы сработало "ПВО" после попытки обстрелять Украину.

Добавим, чтов Брянской области из-за предполагаемого "прилета" исчез свет.

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Дата публикации
Просмотры
1747
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