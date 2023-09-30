Россия утверждает, что Украина якобы обстреляла Белгородщину из "Ураганов"

Россиянам снова что-то "создается": российская система "ПВО" якобы в 3:45 30 сентября "прекратила теракт киевского режима".

Об этом заявили в министерстве обороны России.

Мол, "система ПВО" сбила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"».

"Ураган" – советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Ранее сообщалось, что на Белгородщине якобы сработало "ПВО" после попытки обстрелять Украину.

Добавим, чтов Брянской области из-за предполагаемого "прилета" исчез свет.