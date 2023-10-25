Россия увеличит армию: появятся новый армейский корпус и флотилия

Соратник Путина заявил о необходимости эффективной защиты "независимости, безопасности и суверенитета" РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал увеличение численности вооруженных сил государства-агрессора в 2024 году.

Об этом он говорил во время профильного совещания.

По словам Медведева, хозяин Кремля Владимир Путин принял решение "продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году".

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Это, мол, нужно для эффективной "защиты независимости, безопасности и суверенитета РФ". Медведев сообщил, что в России в 2024 году нарастят численность вооруженных сил, создав еще один армейский корпус и флотилию.

"Планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", — поделился планами соратник Путина.

Медведев добавил, что за координацию этой задачи будет отвечать он сам.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что российскую оккупационную армию в 2023 году пополнили более 350 тысяч контрактников.

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