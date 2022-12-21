Россия увеличивает милитаризацию Арктики: CNN объяснило, для чего РФ это делает

Арктический регион имеет жизненно важное значение для оборонной стратегии России, особенно в то время, когда она воюет против Украины.

Россия продолжает расширять свои военные базы в Арктическом регионе. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Об этом сообщает информационное агентство CNN, которое получило в распоряжение фотографии Maxar Technologies.

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Эти кадры показывают ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, усовершенствованных за последний год. Изображения демонстрируют работы на радиолокационных станциях в Оленегорске, на Кольском полуострове на северо-западе России, в Воркуте, к северу от Полярного круга.

По мнению аналитиков, Арктический регион имеет жизненно важное значение для оборонной стратегии России во время большой нагрузки на ресурсы Москвы. Арктика также жизненно важна для России, поскольку таяние ее льда быстро открывает новые судоходные маршруты с юго-востока Азии в Европу, используя гораздо более короткий путь вдоль побережья РФ.

Как отмечают авторы издания, этот регион "давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе есть значительная часть современного ядерного оружия и подлодок".

"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", — прокомментировал генсек НАТО Столтенберг.

Отмечается, что война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО. Однако, по словам генсекретаря блока, страны НАТО все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии.

Напомним, эксперты издания Forbes отметили, что Путин тратит все больше бюджетных средств России на войну против Украины.

"Вторая армия мира" - это мародеры: что россияне украли в Украине? | Литвинец

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