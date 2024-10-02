Россия увеличивает оборону вокруг Керченского моста — Business Insider

Спутниковые снимки показали, что Россия усилила оборону Керченского моста, соединяющего ее с Крымом. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, как вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения. Эти меры направлены на защиту от украинских атак, особенно с использованием беспилотников, уже неоднократно повреждавших мост.

Об этом написало издание Business Insider и опубликовало снимки.

В материале отмечается, что Россия начала устанавливать баржи еще в мае, а к июню добавила новые барьеры. На сентябрь на снимках заметно значительное увеличение оборонных объектов. Кроме того, у моста установили две системы противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты от воздушных угроз.

Также сообщается, что ранее мост стал целью нескольких украинских атак, в том числе с использованием беспилотников и взрывчатки. Украина считает этот мост важным логистическим объектом, через который Россия снабжает свои войска в Крыму. Однако сейчас с военной точки зрения уничтожение моста имеет скорее символическое значение, поскольку Россия реже использует его для поддержки своих операций.

Издание пишет, что эти оборонные меры также распространяются на важные порты в Севастополе и Новороссийске, чтобы предотвратить повреждения от атак беспилотников.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

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