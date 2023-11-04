Россия уверена, что Израиль не будет атаковать ее силы в Сирии из-за передачи ПВО Хезболле — ISW

Россия уверена, что Израиль не отважится атаковать ее военные базы в Сирии, несмотря на намерения террористической группировки "Вагнера" передать ПВО боевикам Хезболлы.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что разведка США сообщила о намерениях сирийского диктатора Башара Асада отправить российские системы ПВО Хезболле и поручил "вагнеровцам" передать Панцирь-С1.

ЦАХАЛ часто наносит авиаудары по системам поставок иранского оружия в Сирию и через нее. Эксперты предполагают, что осадок мог поручить "вагнеровцам" передать ПВО Хезболле, чтобы сдерживать потенциальные усилия израильского перехвата.

"Раньше ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами. Поэтому Кремль может считать, что это нежелание Израиля распространится и на "Вагнер". Россия и Израиль имеют сложные отношения в Сирии, поскольку Израиль исторически полагался". Россию в сдерживании иранской деятельности в регионе", – отметили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по военной инфраструктуре в Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер террористической организации Хезболла Гасан Насралла назвал главной целью прекращения огня в Секторе Газы, а лишь второстепенной победу ХАМАС.

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