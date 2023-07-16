Россия уволила еще одного генерала: в ISW назвали возможные причины "зачистки" в армии Путина

Российское военное командование уволило командира 106-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова. Одной из вероятных причин – критика о проблемах в армии РФ.

Об этом информируют аналитики американского Института по изучению войны (ISW) со ссылкой на российские источники.

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Источники заявили, что причина увольнения Селиверстова пока неизвестна, но предположили, что это может быть связано с репутацией Селиверстова, выступавшего от имени своих солдат.

"Российские источники утверждали, что 106-я дивизия ВДВ действовала в районе Бахмута с января. ISW недавно наблюдала 137-й гвардейский полк ВДВ 106-й дивизии ВДВ, оборонявшийся от украинских контрнаступательных операций на северном фланге Бахмута. Российский милблогер заявил, что подразделения 106-й дивизии ВДВ также поддерживают российские оборонные операции к югу от Бахмута", — отмечали аналитики.

В частности, в ISW сообщают, что родственники мобилизованных, служащие в 137-м полку ВДВ в апреле обращались к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министру обороны России Сергею Шойгу по поводу плохих условий и отсутствия поставок в части.

" Недовольство условиями в районах, где российские войска обороняются от украинских контрнаступательных операций, могло побудить Селиверстова обратиться к российскому военному командованию, что могло способствовать его освобождению", — добавили в Институте изучения войны.

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Впрочем, ISW не нашло подтверждения увольнения Селиверстова, но российские сообщения об увольнении повторяют схему, подобную предыдущим заявлениям об изменениях командования, которые были правдивыми.

"Увольнение Селиверстова может быть частью чистки неподчиненных командиров российскому военному командованию и может свидетельствовать о том, что "коррозия" российского командования в Украине ускоряется", — подытожили американские аналитики.

Напомним, ранее сообщали об увольнении командующего 58-й армией, ведущей ожесточенные бои против ВСУ в Запорожской области, генерала И вана Попова. В Минобороны РФ обвинили его в измене своим войскам. За несколько дней до этого он посетовал о проблемах на Запорожском направлении.

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