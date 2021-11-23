Россия уже есть на том пути, на котором был Сталин – министр обороны Литвы

Россия уже есть на том пути, на котором был Сталин – министр обороны Литвы

Организация "Мемориал" насчитывает около 50 отделений по всей стране и за границей.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что РФ стоит на том же пути, что и диктатор Советского Союза Иосиф Сталин. Таковы слова глава оборонного ведомства выразил из-за ликвидации организации исторических исследований "Мемориал" в России. В этой организации занимались освещением преступлений сталинизма и коммунизма.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Это организация, проделавшая огромную работу в политике памяти в РФ, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", — сказал министр и добавил, что " уничтожение такой организации показывает, что Россия уже – на том пути, на котором был Сталин. И не иначе», – добавил он.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о закрытии "Мемориала". Эта организация насчитывает около 50 отделений по всей стране и за границей.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что якобы Россия не имеет агрессивных планов по Украине и "не собирается ни на кого нападать".

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