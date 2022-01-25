Россия уже испытывает экономические трудности из-за эскалации на границе с Украиной — Госдеп США

Россия уже испытывает экономические трудности из-за эскалации на границе с Украиной — Госдеп США

Российский рубль опустился до самого низкого уровня, а фондовый рынок – обвалился.

В США считают, что Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за ситуации вокруг Украины и прогнозируют еще большее падение экономики РФ в случае вторжения на территорию нашей страны.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в Twitter.

По его словам, на угрозу военного вторжения в Украину российских войск, реагируют не только США и страны Запада, предупреждая "о скором, жестком и едином ответе", но и финансовые рынки.

"Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом... российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год", — сказал представитель Госдепа.

Нед Прайс подчеркнул, что игроки рынка также понимают, что "то, что мы видим сейчас, ни в какое сравнение не идет с тем, что ожидает Российскую Федерацию, российскую экономику, если российское вторжение произойдет".

Напомним, в ходе торгов на фондовом рынке во вторник, 18 января, индекс Московской биржи обновил свой минимум с начала пандемии. Курс доллара США превысил 76,7 российских рублей.

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