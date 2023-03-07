Россия уже начала распадаться: Кадыров готовится к войне — Пионтковский

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость.

Такое мнение публицист сказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Пионтковского, развал Российской Федерации уже происходит, а Кадыров понимает, что после ухода Путина на него набросятся силовики России, поэтому нужно быть готовым к войне.

"Есть принципиальная разница между НДС Кадырова и 27 другими НДС Пригожина и др. Это бандитские структуры, которые понимают, что война в Украине проиграна, и понимают, какой обвал собственности будет в России. Эти НДС начнут готовиться к огромной мафиозной борьбе за собственность. А Кадыров готовится к другой войне, готовится к защите своей независимости, ему армия нужна", — добавил Пионтковский.

Возможен ли распад России

Напомним, в России недавно прошел онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик. В частности, речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубане (Краснодарский край), Сибири и Урале.

В начале февраля представители этих республик обращались за помощью в НАТО и ЕС, чтобы отделиться от России. Кроме того, они заявили о намерении воевать на стороне Украины. Представители регионов заявили, что будущее каждого освобожденного народа и региона должно решаться самим народом и регионом на основе принципа самоопределения нации вплоть до сецессии и других общепризнанных норм международного права.

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