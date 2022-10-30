Россия уже предлагает миру "собственное" зерно: Кулеба объяснил, что это на самом деле значит

После заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о готовности его страны заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что речь идет об урожае, похищенном на временно оккупированных территориях.

Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.

“Пиар России на голоде. Москва обещает 500 тысяч тонн зерна (вероятнее всего, украденного у Украины) другим странам в течение следующих четырех месяцев. Но разрушая зерновой коридор, Россия блокирует предоставление 2 миллионов (!) тонн зерна Алжиру, Йемену, Вьетнаму, Бангладеш и другим прямо сейчас”, – написал Кулеба.

Russia's hunger PR. Москвы промышляет около 500 тысяч тонн граната (большая четкая крышка от Украины) в другие страны более 4 месяцев. Однако по поводу заливки корреспондента России блоков 2 миллионов (!) тонн заливки для алгерского, Йемен, Вьетнама, Бангладесса и других RIGHT NOW. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Глава Минсельхоза РФ, как сообщают российские СМИ, также заявил, что Россия собирается поставлять продовольствие "при участии нашего надежного партнера – Турции".

Власти Турции, которые являются одним из участников "зернового соглашения" вместе с ООН, пока не отреагировали на заявления Кремля.

Напомним, замглавы Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами после заявления России о выходе из "зернового соглашения".

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