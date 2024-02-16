"Россия уже проиграла": Макрон заявил о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО

Французский лидер заверил своего украинского коллегу, что его страна будет стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла эту агрессивную войну.

Россия теряет не только своих солдат в развязанной против Украины агрессивной войне, но и доверие мирового сообщества и свое место в международных организациях.

Об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 16 февраля.

Французский лидер заверил своего украинского коллегу, что его страна будет стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла эту агрессивную войну.

“Фактически Россия уже ее проиграла, благодаря героическому сопротивлению украинцев, благодаря подъему чувства единства, которое спровоцировала эта справедливая борьба. Два года назад Путин говорил, что будет спецоперация, которая должна была закончиться через несколько дней, а на самом деле они сейчас несут колоссальные потери и застряли по всему фронту”, — заметил Макрон.

Кроме того, он отметил деградацию российской власти, которая не заботится о населении своей страны, а ведет захватническую войну.

“Для России лучше финансировать эту ненужную, несправедливую жестокую войну, чем финансировать базовый уровень услуг для собственного населения. Уже с девяностых годов Россия в разных международных форматах потеряла свое место и доверие к себе. В то время как Украина заняла свое место и скоро будет членом ЕС, а также НАТО, на что я надеюсь", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

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