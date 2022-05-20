Россия уже с завтрашнего дня прекращает поставки газа в Финляндию

Россия уже с завтрашнего дня прекращает поставки газа в Финляндию

Россия уже завтра, 21 мая 2022 года, прекратит поставки природного газа в Финляндию.

Следует отметить, что такому решению "Газпрома" предшествовал отказ финской стороны переходить на новую схему оплаты.

Об этом сообщает сама финская компания Gasum.

Отмечается, что во время предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.

"Очень досадно, что поставки природного газа по нашему контракту будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом", — отметил генеральный директор Gasum Мика Вильянен.

Напомним, ранее российская компания "Газпром" объявила, что оплата за рубли является условием для продолжения поставок газа. В то же время финское правительство и компании в стране отказались принимать условия Кремля и уже начали готовиться к прекращению поставок газа из России.

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