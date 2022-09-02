Россия уже среди бездомных ищет контрактников на военную службу

Российские чиновники в Санкт-Петербурге предлагают бездомным подписать контракт на военную службу в армии.

В соответствующих листовках указано, что на военную службу по контракту в России ищут мужчин в возрасте 19-59 лет с образованием не ниже среднего.

Об этом сообщило издание "Ротонда" со ссылкой на источник в благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным в Санкт-Петербурге и Москве.

Так, в один из шелтеров "Ночлежки" пришел чиновник из администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Он предложил работникам организации разложить в шелтере листовки о том, что местные власти ищут людей на службу по контракту.

"Дежурный раскладывать открытки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", – рассказал представитель "Ночлежки".

Эту информацию подтвердили в администрации Фрунзенского района. Там объяснили, что это происходит для информирования о службе по контракту всех, кого можно.

Напомним, по данным украинской разведки, в России провалилась скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах. Теперь власти ищут наемников в частные военные кампании, чтобы отправить их воевать против Украины.

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