Армия РФ / © Associated Press

Реклама

Россия уже ведет против Европы гибридную войну — вопрос только когда она станет открытой.

Таким мнением поделился военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире КИЕВ24.

«Для РФ то, что она делает сейчас в Европе, это уже война. Асимметричная, нелинейная, гибридная — называйте как угодно. Но она продолжается», — подчеркнул аналитик.

Реклама

Ступак отметил, что на труды Иссерсона часто ссылается начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, еще раз подтверждающий: современная российская стратегия строится на концепции незаметного, постепенного втягивания противника в конфликт.

Военный аналитик также обратил внимание на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, предположившего, что Европа может переживать свое «последнее мирное лето».

Тем временем Еврокомиссия предусматривает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года. Это следует из планирования финансовой помощи для Украины на 2026-2027 годы.