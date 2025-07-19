Великобритания стала приоритетной целью для России

Реклама

Санкции, наложенные Министерством иностранных дел Британии против российских лиц и организаций, работающих против Соединенного Королевства, свидетельствуют: Великобритания является главным объектом политической войны Путина. Эта война включает все средства, кроме прямого вооруженного конфликта, для достижения целей государства.

Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп.

Почему Британия — приоритет Путина

Хотя у России есть цели по всему миру, Британия очевидно является приоритетом из-за ее ведущей роли в поддержке Украины. Некоторые эксперты даже предполагают, что Великобритания — цель номер один после Украины, опережая даже США.

Реклама

Россия пытается прямо препятствовать военной помощи Украине, а также распространять раздоры в обществе и наносить ущерб из-за саботажа и кибервойны. В Британии и Европе уже были атаки на инфраструктуру, задействованную в поставке помощи Украине, например пожар на складе в Лондоне и поджог логистического центра в Бирмингеме, что, вероятно, является делом рук агентов ГРУ.

Методы гибридной войны Кремля

Кибератаки были направлены на СМИ, телекоммуникации, политические и правительственные учреждения, а также энергетическую инфраструктуру Великобритании. Минобороны за последние два года отбило 90 000 кибератак, многие из которых происходили из России. Шпионаж и дезинформация также являются ключевыми элементами. Ранее в этом году группу болгар осудили за шпионаж в пользу России, а Москва тратит огромные ресурсы на ботофермы для распространения антиукраинских нарративов.

Операции политической войны Москвы включают в себя также прямые угрозы жизни. С момента прихода Путина к власти в Великобритании произошло по меньшей мере шесть убийств или покушений, вероятно, совершенных ГРУ. Три подразделения ГРУ, на которые МИД наложил санкции, были причастны к неудачному убийству Сергея Скрипача. Одно из этих подразделений, известное как 26165, в марте 2022 года корректировало артиллерийские удары по гражданским хранилищам в Мариуполе и Харькове, что привело к гибели мирных жителей.

Британии и будущие вызовы

Кампания политической войны России выходит далеко за пределы Украины, охватывая все национальные интересы Москвы, в том числе дестабилизацию Запада.

Реклама

«Кремль не должен сомневаться. Мы видим, что они пытаются сделать в тени, и мы этого не будем терпеть. Именно поэтому мы принимаем решительные меры и вводим санкции против российских шпионов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Однако Ричард Кэмп считает, что эти санкции будут иметь незначительное влияние, и деятельность Кремля только усилится и станет более изощренной, особенно с развитием искусственного интеллекта.

В этой ситуации Британии необходимо постоянно совершенствовать свои оборонные возможности как в кибербезопасности, так и в разведке. Однако, по мнению обозревателя, одной защиты недостаточно: Великобритания должна также бороться «огнем против огня», то есть вести свою наступательную политическую кампанию против России.

Напомним, Британия может стать одной из первых, на которых РФ направит свои ракеты. Бывший командующий британской армией генерал Патрик Сандерс считает, что уже пора готовиться к войне с Россией, в частности строить бункеры и усиливать ПВО

Реклама

.