Россия уже воюет против НАТО: два возможных театра военных действий Путина, которые Запад упорно игнорирует

Хотя первые заявления о появлении «неизвестных» разведывательных дронов в своем небе еще осенью 2022 года сделала Германия (говорилось о слежке за базами Бундесвера и критической инфраструктурой, в том числе и в Балтийском море), угрожающий масштаб это приобрело именно после встречи Трампа и Путина. Менее чем через месяц после того, как в Анкоридже президент США принимал главу Кремля с аплодисментами и красной дорожкой, Польшу атаковали около 19 российских дронов.

Сейчас «неизвестные» дроны, залетающие в Польшу, Румынию, страны Балтии, Данию, Германию, Норвегию и даже Францию (были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран) — уже привычная история для Европы. По крайней мере, так говорят чиновники европейских стран-членов НАТО. К примеру, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что «оснований для серьезного беспокойства нет», да и вообще «в этом нет ничего нового». Однако за закрытыми дверями продолжаются дискуссии на повышенных тонах, которые иногда выливаются в публичную плоскость.

Один из показательных примеров — нарушение воздушного пространства Эстонии на 12 минут тремя российскими истребителями МиГ-31. У Эстонии нет собственных боевых самолетов, поэтому может полагаться только на помощь союзников, которые открыто говорят, «что это уже было», в том числе и во время Холодной войны, поэтому «не надо провоцировать» Россию. С 19 сентября, когда истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии, в НАТО шли ожесточенные дискуссии: нужно или не нужно сбивать российские самолеты? Так, мы услышали заявление генсека Альянса Марка Рютте о его согласии с Дональдом Трампом, что нарушителей нужно сбивать, если это необходимо.

Однако действительно ли НАТО будет действовать так же решительно, как Турция в 2015 году, сбив российский Су-24? Хватит ли у европейских стран-членов Альянса на это смелости в условиях отсутствия гарантий поддержки со стороны Трампа? И какие сценарии распространения войны России против Украины мы можем увидеть, если НАТО не перестанет быть альянсом «испуганных»? Читайте на сайте ТСН.ua.

Война до 2030 года: а на самом деле уже сейчас

Выступая на Хельсинкском форуме безопасности, командующий Сил обороны Финляндии Янне Яккола, комментируя нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, сказал, что «надо реагировать, а не провоцировать». Присутствовавший в зале посол Украины в Финляндии Михаил Выдойник отреагировал довольно критически:

«Когда я слышу, как вы говорите, что нужно реагировать таким образом, чтобы не провоцировать, простите, это детский сад. Наверное, нужно изменить название панельной дискуссии на: „Что произойдет, когда, даже не если Украина проиграет. Ибо с таким подходом мы проигрываем эту войну“.

Уровень этой публичной дискуссии очень четко отражает происходящее во время обсуждений на европейском уровне за закрытыми дверями. Украинцам хочется видеть не дискуссии об очередных «беспокойствах» и «непровоцировании», а четкое решение — сбивать российские самолеты. Однако, по информации издания Bild, несмотря на постоянное нарушение натовского воздушного пространства, в Альянсе до сих пор нет единого мнения, не был ли «залет» трех российских истребителей в Эстонию ошибкой.

Уже не говоря, что, протестовав «защищенность» воздушного пространства НАТО, Путин ясно знает, что европейским странам-членам Альянса просто нечем сбивать российские ударные дроны, кроме как ракетами за миллионы долларов.

«Скажу вам честно на примере одного польского кейса. В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видим направление и, как говорится, „хореографию“ этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92», — рассказал в субботу, 27 сентября, Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

К каким сценариям распространения войны на европейские страны-члены НАТО готовится Москва? Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс повторил заявления западных разведок, звучащих с конца 2023 года, что Россия будет готова к масштабной конфронтации с НАТО к 2030 году. Правда, в начале сентября генсек Альянса Марк Рютте, ссылаясь на данные тех же разысканий, заявлял, что Россия может атаковать НАТО и до 2027 года. Однако, как видим, это произошло гораздо раньше.

Еще в апреле этого года военный историк и профессор немецкого Постдамского университета Зенке Найтцель в интервью DW предполагал, что лето-2025 может стать последним мирным для Европы. И он не ошибся. ТСН.ua встретился с профессором Найтцелем в Постдамском университете сразу после атаки российских дронов по Польше. Более вероятной он считает (полную версию интервью читайте по ссылке) ограниченную войну в странах Балтии или Польши, где россияне могут захватить какую-то территорию, окопаться и ждать контратаки НАТО.

Это может быть сценарий атаки на эстонский город Нарва на самой границе с Россией или попытка захвата Сувальского коридора — узкой 65-км полосы земли, отделяющей Калининград от Беларуси, и Балтийские страны от Польши. С военной точки зрения Сувальский коридор, который еще называют «ахиллесовой пятой НАТО», имеет решающее значение для обеспечения помощи странам Балтии в случае атаки на них со стороны России и Беларуси, которые могут заблокировать и перерезать поставки западного оружия и опрокидывание войск Альянса.

«Именно об этом говорят разведывательные службы и ситуация на поле боя. Именно поэтому я сказал, что это, возможно, последнее мирное лето. Проснитесь, ребята. Но главный вопрос — что делать, если они все же захватят территорию, окопаются и скажут: „Если вы собираетесь на нас напасть, мы имеем тактическое ядерное оружие (буквально на днях Лукашенко заявил, что российская „вундерваффе“ „Орешник“ уже на пути в Беларусь — Ред.)”, — сказал в интервью ТСН.ua профессор Зенке Найтцель.

Дроны из «теневого» флота: Россия еще имеет достаточно ресурсов

Западные эксперты предупреждали, что в 2026 г. в России могут начаться реальные экономические проблемы. Действительно, деньги Фонда нацблагополучия иссякают, а российское правительство объявило об очередном повышении налогов, в том числе НДС от 20% до 22%. На фоне падения мировых цен на нефть и украинских ударов по российской нефтепереработке многие аналитики делают осторожные выводы, что все это увеличит фискальное давление.

Выступая на Варшавском форуме безопасности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что время работает против России, которая терпит неудачу экономически и политически, не достигая ни одного прогресса на поле боя. Напомним, что и Дональд Трамп, после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, сравнил в своей соцсети Truth Social российскую экономику с «бумажным тигром». Однако последние оценки «устойчивости» российской экономики в условиях войны не только против Украины, но и против европейских стран-членов НАТО, о которых ТСН.ua услышал от ведущих немецких экспертов, говорят о другой картине.

«Последние данные, в том числе и разведывательные, свидетельствуют, что с помощью Китая и некоторых других ее друзей Россия может вести войну в нынешнем темпе (возможно меньшей интенсивности) еще 2-3 года. Действительно, есть вопрос о выплатах контрактникам — насколько российское правительство сможет их поддерживать, и за год-два ли будет такое же большое количество желающих. Возможно, тогда Путину придется пойти на непопулярный шаг — объявить вторую волну мобилизации (первую он объявлял в сентябре 2022 года — Ред.)», — сказал ТСН.ua немецкий эксперт из ведущего аналитического центра, советующего правительству ФРГ.

Учитывая эти оценки, а также появление все новых «неизвестных», как их называют европейские чиновники, дронов в воздушном пространстве НАТО, европейские страны-члены Альянса должны поддержать идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилиуса относительно создания так называемой антидроновой стены на восточном фланге Альянса. Однако, выступая на Варшавском форуме безопасности, министр обороны Германии Борис Писториус высказался против, намекнув, что это не насущный приоритет.

«Нам нужно больше возможностей и мощностей. Это, конечно, означает защиту от дронов. Но не с помощью стены из дронов. Нам нужно быть быстрее в разработке. Все, что мы строим или закупаем сейчас, будет не нужно через несколько лет из-за появления новых технологий», — добавил министр обороны ФРГ.

Однако эксперты уже давно предупреждают, что речь идет не только о вражеских дронах в натовском небе, которые Россия может запускать со своей или, например, с территории Беларуси. В начале сентября в Кильском канале (Киль — это немецкий город на Балтийском море — Ред.) задержали судно по подозрению в запуске из него дронов для шпионажа по важной морской инфраструктуре ФРГ. И, выступая на Варшавском форуме безопасности, Андрюс Кубилиус подтвердил, что такая опасность существует.

«Есть и другие вопросы, которые нам нужно пытаться решить. Например, „теневой“ (русский — Ред.) флот, идущий через Балтийское море, создавая много проблем и опасностей. Сейчас существует, возможно, это еще неточная информация, возможность для России использовать эти корабли теневого флота для тайного запуска дронов из контейнеров», — сказал еврокомиссар по обороне.

Балтийское море: еще один театр военных действий

Пока глава российского МИД Сергей Лавров говорит, что «руками Украины, ЕС и НАТО объявили войну России и уже принимают в ней участие», а спикеру его министерства Марии Захаровой видятся планы Украины развязать войну между Россией и НАТО с помощью «отремонтированных российских дронов», эксперты уже давно противостояние Альянса с Россией.

Действительно, сейчас, запуская разные «неизвестные» беспилотники, и открыто нарушая натовское небо по пролету своих истребителей, Россия преследует как минимум две среднесрочные цели.

Во-первых, запугать европейские общества, чтобы они прекратили или хотя бы уменьшили вооруженную поддержку Украины, и больше сохранили для себя, потому что, мол, им самим нужно чем-то защищаться от России.

Во-вторых, не исключено, если первый пункт не сработает, то, имея достаточно разведывательных данных, Россия станет бить по европейским цепочкам поставок оружия Украине. Например, по железной дороге или аэропортам. Ведь ответные хакерские атаки мы уже видим.

По Балтийскому морю, через которое Россия экспортирует более 60% своей сырой нефти (вместе с Черным морем — это 80%), ТСН.ua уже неоднократно писал, что оно давно уже стало театром гибридной войны России против НАТО. Стоит только напомнить об инциденте с российским кораблем, который обстрелял вертолет Бундесвера сигнальными ракетами в декабре 2024 года; постоянные повреждения подводных кабелей, за которыми стоит Москва; и откровенное конвоирование Россией своего «теневого» танкерного флота.

Ранее ТСН.ua сообщал, как в середине июня Россия задействовала один из боевых кораблей своего ВМФ — ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран» — для сопровождения танкеров своего «теневого» флота. В мае ВМС Эстонии пытались остановить один из танкеров «теневого» флота России Jaguar, следовавший через международные воды Финского залива в порт Приморск без флага. Москва отправила к нему Су-35, нарушившее воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту.

На прошлой неделе, во время очередного появления «неизвестных» беспилотников над Данией, которые летали в районе расположения военных объектов страны, где базируются датские F-16 (Дания предоставляет Украине эти истребители — Ред.) президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар дописал в Facebook, что НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю (Ред.) могут ответить России асимметрично.

«Прекратить доступ к датским проливам пустых (российских — Ред.) танкеров из „черных списков“ ЕС и США, направляющихся в российские порты Балтики под загрузку нефтью», — дописал Михаил Гончар.

В июле была информация, что Швеция, Дания и Германия будут проверять российские танкеры, проходящие транзитом через их территориальные воды, и потребовать соответствующую страховую документацию. Однако, происходит ли это на практике, неизвестно.

В то же время, европейские эксперты предупреждают: помимо постоянного нарушения воздушного пространства НАТО, открытой кофейни танкеров своего «теневого» флота и его использования для запуска с этих кораблей разведывательных или даже боевых дронов Россия может пойти еще дальше. К примеру, заменять воды у датских и шведских островов Борнхольм и Готланд.

При этом сценарии, как и при всех остальных, европейские страны-члены НАТО до сих пор полагаются на США, заявляя, что не нужно лишний раз провоцировать Россию. При этом они признают, что Америка будет сокращать свое военное присутствие на европейском континенте. Однако, даже говоря об этом в голос, у европейских стран-членов Альянса до сих пор нет ответа на вопрос, что делать дальше, слишком — показывать ли России силу при условии отсутствия американской поддержки.