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Россия в обмен на "шахеды" поставляет Ирану кибероружие — WSJ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Россия в обмен на "шахеды" поставляет Ирану кибероружие — WSJ

Фото: ТСН.ua

США видят угрозу углубления сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Россия поставляет Ирану кибероружие, в том числе средства цифрового наблюдения. В обмен на это оккупанты получают относительно дешевые беспилотники, которыми атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном преобладают какие-либо недостатки", – говорится в статье со ссылкой на чиновников США.

По мнению собеседников издания, это еще один уровень развивающегося военного альянса и в котором США видят угрозу.

Возможность сотрудничества в области кибервойск появилась после того, как Иран продал России беспилотники, согласился предоставить Кремлю ракеты малой дальности и снабжал танковые и артиллерийские снаряды.

Тегеран ищет киберпомощь, вместе с тем спрашивает о десятках российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также о помощи в его программе ракет дальнего радиуса действия.

По информации издания, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия предоставила Ирану средства связи и наблюдения, а также подслушивающие устройства, современные фотоустройства и детекторы лжи. Москва, по всей вероятности, уже поделилась с Ираном более передовым программным обеспечением, которое позволит ему взламывать телефоны диссидентов и противников режима.

По данным американских чиновников, главным поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", имеющая контракты с министерством обороны страны-агрессора.

"Учитывая хорошие возможности России, любая передача знаний улучшит кибервозможности Ирана", — сказала аналитик по вопросам киберполитики Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра Энни Фикслер.

Ранее стало известно, что Россия начала получать регулярные поставки "шахедов".

Напомним, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, пришлет ли Иран России баллистические ракеты.

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