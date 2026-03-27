Россия в огне: горят два порта с нефтью, взрывы раздаются на химзаводе (фото, видео)

Последствия атаки на порт «Усть-Луга» и завод «Апатит»

Дополнено новыми материалами

В России в ночь на 27 марта были повторно поражены нефтеналивные порты «Усть-Луга» и «Приморск» в Ленинградской области. А в Череповце Вологодской области было атаковано предприятие «Апатит».

Об этом сообщили телеграм-каналы и местные власти.

Ленинградская область РФ находилась под атакой третью ночь подряд. Там поражены нефтяные порты «Усть-Луга» и «Приморск». Оба являются крупнейшими в регионе и обеспечивают значительную долю экспорта российских нефтепродуктов.

Очевидцы заявляли о взрывах в районе портов и зареве, которое видно за десятки километров. В частности, его видели даже с эстонской стороны.

Вид на пожар в порту «Усть-Луга» со стороны Эстонии

В то же время в Вологодской области под удар попало предприятие «Апатит» — Череповецкий химический кластер группы «ФосАгро». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил поражение и попадание восьми дронов против 10 якобы сбитых. На заводе вспыхнул пожар.

«Череповец, ситуация, чтобы вы понимали, — огня там быть не должно, но все горит. Местные жители куда-то бегут», — рассказывают очевидцы на отснятых видео.

Утром Филимонов записал видеообращение к местным жителям, в котором взволнованным голосом сказал: «По ситуации в Череповце дам актуализацию. Занимаемся, работаем. Штаб развернут, коллеги на месте. С четырех часов докладывают. При необходимости выдвигаюсь туда в случае целесообразности. Пока ситуация абсолютно рабочая и контролируемая».

Заметим, АО «Апатит» является крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, а также фосфорной и серной кислот. Оно входит в число ведущих компаний России по объемам производства NPK-удобрений.

Дата публикации 08:40, 27.03.26

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, в течение 22 — 23 марта Силы обороны успешно атаковали нефтяной терминал «Транснефть» в порту Приморск и предприятие «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. В Приморске в результате попадания вспыхнул масштабный пожар, охвативший резервуары и логистическую инфраструктуру.

А в ночь на 25 марта дроны атаковали порты «Усть-Луга» и «Выборг». В Усть-Луге вспыхнул пожар на заводе «НОВАТЭК», который является критическим узлом для экспорта нефтепродуктов и газа. В Выборге, вероятно, был поврежден сухогруз и зафиксировано возгорание здания возле объекта ФСБ.