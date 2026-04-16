Россия в огне из-за мощной "бавовны": есть "прилеты" по НПЗ (фото, видео)
Кадры ночной атаки на Туапсинский НПЗ распространяются по сети: по меньшей мере два резервуара с нефтью охвачены огнем.
Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе (Краснодарский край) в ночь на 16 апреля. На НПЗ вспыхнули резервуары с горючим, а огонь не могут укротить до сих пор.
Об этом сообщили телеграм-каналы.
По информации пабликов, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» загорелись по меньшей мере два резервуара с нефтью. На обнародованных видео слышны взрывы и видно мощный пожар, который не угасает даже утром.
Местные власти подтвердили атаку беспилотников.
Также отмечается, что обломки упали на территорию предприятий вблизи морского порта.
Заметим, что беспилотники далеко не впервые атакуют российскую нефть в Туапсе. Так, в январе Силы обороны Украины поразили наливной терминал НПЗ «Туапсинский».
К слову, в ночь на 9 апреля Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию «Крымская» в Краснодарском крае РФ, вызвав пожар. Кроме этого, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уничтожены склады материально-технических средств, боеприпасов и дронов, а также ЗРК «Тор М1».