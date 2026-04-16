ТСН в социальных сетях

660
1 мин

Россия в огне из-за мощной "бавовны": есть "прилеты" по НПЗ (фото, видео)

Кадры ночной атаки на Туапсинский НПЗ распространяются по сети: по меньшей мере два резервуара с нефтью охвачены огнем.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля

Пожар на НПЗ в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля / © из соцсетей

Дополнено новыми материалами

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе (Краснодарский край) в ночь на 16 апреля. На НПЗ вспыхнули резервуары с горючим, а огонь не могут укротить до сих пор.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

По информации пабликов, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» загорелись по меньшей мере два резервуара с нефтью. На обнародованных видео слышны взрывы и видно мощный пожар, который не угасает даже утром.

Местные власти подтвердили атаку беспилотников.

Также отмечается, что обломки упали на территорию предприятий вблизи морского порта.

Дым от пожара в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля / © из соцсетей

Дым от пожара в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля / © из соцсетей

Дым от пожара в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля / © из соцсетей

Дым от пожара в Туапсе после атаки дронов в ночь на 16 апреля / © из соцсетей

Заметим, что беспилотники далеко не впервые атакуют российскую нефть в Туапсе. Так, в январе Силы обороны Украины поразили наливной терминал НПЗ «Туапсинский».

К слову, в ночь на 9 апреля Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию «Крымская» в Краснодарском крае РФ, вызвав пожар. Кроме этого, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уничтожены склады материально-технических средств, боеприпасов и дронов, а также ЗРК «Тор М1».

660
Следующая публикация

