Россия в огне: стратегический порт Путина в четвертый раз за неделю накрывает "бавовна", раздаются взрывы

Атака дронами на объекты в России / © ТСН.ua

Стратегический российский порт Усть-Луга в ночь на 31 марта в четвертый раз за неделю стал целью масштабной атаки дронов. Взрывы и стрельбу слышали в нескольких районах Ленинградской области, а работа аэропорта Пулково была парализована.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ночью россияне сообщали о взрывах и активной стрельбе в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах. Около 6:00 Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что над регионом якобы сбили 28 дронов.

"Есть повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящегося на капитальном ремонте. Медицинская помощь потребовалась трем жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. Также устранено возгорание в районе гаражей и котельной. Отражение атаки продолжается в Кингисепском и Выборгском районах», — говорилось в заявлении губернатора.

«Силы обороны Украины в четвертый раз за неделю ударили по порту Усть-Луга«, — написал в Сети советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В российских пабликах сообщают, что из-за атаки возникли перебои с авиасообщением: в петербургском аэропорту Пулково отменили или задержали более 60 рейсов.

Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области объявляли опасность из-за БпЛА — в частности в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Также предупреждали о возможном замедлении мобильного интернета.

В комментариях под сообщениями в телеграм-каналах российские пользователи выражали недовольство как самой атакой, так и действиями властей.

«То 100 дронов и все ок. То 38 и 3 жертвы. Прямо странно. Это при том, что Питер бьют уже каждый день«, — написал пользователь Данте.

"А как же красные линии? Ждем, когда х*хлы сотрут с лица земли порт?» — написала пользовательница Светлана.

Напомним, в ночь на 29 марта спецназовцы СБУ «Альфа» вместе с Силами обороны Украины в очередной раз атаковали дронами нефтяной терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ. Как сообщил в. и. о. главы СБУ Евгений Хмара, операция направлена на подрыв российского ВПК и экспортных мощностей врага. На объекте был зафиксирован пожар и значительные разрушения.

К слову, после нескольких атак в Усть-Луге произошли беспорядки работников в порту и на объекте компании «Велестрой». Бунт начался 26 — 27 марта из-за недопуска мигрантов, среди которых были граждане Казахстана, на рабочую смену. Конфликт перерос в столкновения с охраной, во время которых автомобиль влетел в толпу, после чего полиция и ОМОН провели массовые задержания. МИД Казахстана подтвердил участие своих граждан и задержание участников инцидента для выяснения обстоятельств.